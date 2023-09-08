Общественные наблюдатели оценили старт голосования в Новосибирской области

Председатель ОП НСО Галина Гриднева. Фото: Пресс-служба Общественной палаты НСО

– Наши общественные наблюдатели работают на участках, а здесь мы можем увидеть, что там происходит. Что нам это дает? Во-первых, доверие избирателей, которые видят, что есть люди, которые осуществляют независимый мониторинг. К 12 часам дня в штаб не поступало сигналов о нарушениях, процесс идет слаженно, у людей хорошее настроение и они идут на избирательные участки, – рассказала о текущей ситуации председатель ОП НСО Галина Гриднева.

По всей территории страны работает мониторинговая рабочая группа по наблюдению за выборами Совета по правам человека при Президенте РФ, в периметре внимания – избирательные кампании регионов. Ирина Киркора, заместитель Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека, находясь в Новосибирской области, осуществляет мониторинг хода избирательной кампании.

– Наше мнение, наша позиция будет учтена в общей информационной подборке. Мы активно взаимодействуем с центром общественного наблюдения, общественными палатами регионов, чтобы легитимность выборов была вне всяких сомнений. Мы не только смотрим за ситуацией с мониторов, мы выезжаем непосредственно на участки. Взаимодействуем с представителями партий, чтобы была соблюдена максимальная прозрачность, – заверила Ирина Киркора.

Фото: Пресс-служба Общественной палаты НСО

Штаб общественного наблюдения в Новосибирске посетил министр цифрового развития НСО Сергей Цукарь. Он проверил техническую готовность мониторов, отметив, что возможность видеть ситуацию на каждом избирательном участке подчеркивает открытость и прозрачность избирательного процесса.

– Так как у нас впервые в Новосибирской области внедрена структура дистанционного электронного голосования, то это позволило мне, никуда не выходя из офиса, сделать свой выбор за 20 секунд, – добавил министр.

Ситуацию по дистанционному голосованию держит на контроле председатель комиссии ОП НСО по развитию цифрового общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов. По словам эксперта, на настоящий момент 30% из числа подавших заявление на дистанционное электронное голосование сделали свой выбор.

– Уже сейчас понятно, что на территории Новосибирской области эта форма получила хорошую поддержку со стороны избирателей, – отметил Роман Бубенов.

В центре общественного наблюдения побывали не только эксперты общественной палаты и министры, но и новосибирские блогеры.

– Девушки познакомились с работой штаба, увидели своими глазами, как работает видеостена, лично убедились в том, что процесс независимого и компетентного наблюдения – это важная составляющая выборного процесса. Блогеры познакомились с председателем ОП НСО Галиной Гридневой, задали интересующие вопросы, сделали фото и записали видео прямо из «точки кипения» общественного наблюдения в Новосибирской области, – рассказала менеджер по связям с общественностью Общественной палаты Новосибирской области Катерина Скабардина.