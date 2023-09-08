Банк оштрафовали на 500 тысяч за назойливые звонки жителю Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Банк наказали за назойливые звонки жителю Новосибирска. Судебные приставы назначили штраф суммой 500 тысяч рублей.

Новосибирец заключил кредитный договор с организацией. А после возникшей в январе просроченной задолженности начались звонки от кредитора.

Крупный банк совершил 53 звонка в сутки и 193 за неделю. При этом, согласно законодательству, звонки от кредитора могут поступать только раз в день и не более двух раз в неделю.

- Это абсолютный антирекорд в этом году по количеству звонков по взысканию долгов, - говорят в ГУФССП по Новосибирской области.

Мужчина также пожаловался, что взыскатель звонит его родственникам и требует оплатить долг.

Служба судебных приставов признала банк виновным и назначила штраф. Банк признал вину и перечислил деньги новосибирцу.

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