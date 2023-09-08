Совкомбанк выдал предпринимателям 15,1 млрд рублей по программам льготного кредитования Корпорации МСП

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Более всего кредитных средств по льготным программам привлекли предприятия сферы торговли, обрабатывающей промышленности, а также предприятия оказывающие услуги по транспортировке и хранению - 30%, 27%, 24% от общего объема выдач соответственно. Всего с начала года субъектам МСП выдано 384 кредита.

- Промежуточные итоги реализации программ говорят о том, что они востребованы у предпринимателей и позволяют поддерживать компании, представляющие ключевые отрасли экономики. Мы рассчитываем на сохранение существующих темпов выдач до конца текущего года, - сообщил Старший Вице-президент, Управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка Владислав Монов.

«Зонтичный» механизм предоставления поручительств АО «Корпорация «МСП» позволяет привлечь кредиты под поручительства до 1 млрд рублей на инвестиционные цели, цели пополнения оборотных средств или развитие бизнеса, а также для рефинансирования ранее выданных кредитов. Это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования.

Программа льготных кредитов для наиболее приоритетных отраслей «ПСК» + Программа 1764» рассчитана на предпринимателей, привлекающих кредитные средства на инвестиционные цели от 50 млн рублей. По этой программе можно получить до 2 млрд рублей на срок до 10 лет (из которых 5 лет льготный период) по ставкам до 9% - для малых и микропредприятий и до 7,5% - для среднего бизнеса.

Чтобы получить льготный кредит ИП и ООО должны соответствовать ряду условий, например, входить в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Проверить подходит ли ваша компания под критерии отбора можно воспользовавшись сервисом «онлайн-проверка на соответствие мерам государственной поддержки бизнеса» на сайте Банка. Для получения информации достаточно ввести номер ИНН.