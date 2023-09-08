У пассажира рейса, летевшего до Новосибирска, случился сердечный приступ

Пассажиру рейса, следовавшего из Мирного в Новосибирск, стало плохо на борту.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пассажиру рейса, следовавшего из Мирного в Новосибирск, стало плохо на борту. У 38-летнего мужчины случился сердечный приступ.
Рейс выполнялся авиакомпанией «Алроса» в четверг, 7 сентября. В какой-то момент командир воздушного судна сообщил о том, что у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние.
У мужчины было очень низкое давление. Требовалось незамедлительно принять решение.
− КВС принял решение следовать в аэропорт Красноярска (Емельяново), − сообщили в телеграм-канале Aviaincident.
Информации о состоянии больного на данный момент нет.
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