У пассажира рейса, летевшего до Новосибирска, случился сердечный приступ

Пассажиру рейса, следовавшего из Мирного в Новосибирск, стало плохо на борту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пассажиру рейса, следовавшего из Мирного в Новосибирск, стало плохо на борту. У 38-летнего мужчины случился сердечный приступ.

Рейс выполнялся авиакомпанией «Алроса» в четверг, 7 сентября. В какой-то момент командир воздушного судна сообщил о том, что у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние.

У мужчины было очень низкое давление. Требовалось незамедлительно принять решение.

− КВС принял решение следовать в аэропорт Красноярска (Емельяново), − сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

Информации о состоянии больного на данный момент нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber