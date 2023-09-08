Жители Новосибирска получат пенсии досрочно 8 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Новосибирска, получающим пенсию 11 числа, переведут выплату досрочно. Деньги перечислят в пятницу, 8 сентября.

- Это связано с модернизацией в региональном Отделении СФР серверного оборудования, работы по которой запланированы на конец текущей недели, - сообщили в региональном отделении Соцфонда.

Изменение затронет только ту часть пенсионеров, которые получают выплату через банки. Доставка через почтовые отделения будет проходить в соответсвии с графиком.

Выплату пенсионеры получат не позднее следующего дня после того, как Социальный фонд перечислит деньги в банки.

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