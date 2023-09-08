В Новосибирской области пропал 84-летний пенсионер с белой собачкой. Фото: ПСО: "ЛизаАлерт НСО".

В Искитиме Новосибирской области пропал Козловский Владимир Леонидович. О местонахождении 84-летнего пенсионера неизвестно с 7 сентября. Ориентировку на исчезнувшего сибиряка опубликовали волонтеры.

– Приметы Владимира Леонидовича – рост 173 см, нормальное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Мужчина носит бороду. Был одет предположительно в серо-зеленую куртку, джинсовую куртку с потертостями, коричневые кожаные сандалии, а также светло-зеленую бейсболку, – говорится в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».

С собой у мужчины была маленькая белая собака с рыжими пятнами.

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