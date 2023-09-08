В Новосибирске легковушка и фургон влетели в пешеходное ограждение после ДТП

Участниками ДТП стали Mitsubishi Lancer Cedia и Fiat Ducato. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В пятницу, 8 сентября, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись легковушка и фургон. После этого машины врезались в пешеходное ограждение.
Участниками ДТП стали Mitsubishi Lancer Cedia и Fiat Ducato. Они не поделили дорогу у дома № 52 по улице Титова.
Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску, водитель легковушки нарушил требования сигнала светофора на регулируемом перекрестке. В итоге он въехал в микроавтобус.
Машины отбросило в забор – к счастью, никто из пешеходов не пострадал. Травмы получила только пассажирка фургона.
− В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля Fiat Ducato – женщина 1991 года рождения, которая была доставлена в лечебное учреждение, − сообщили в Госавтоинспекции по городу.
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