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НовостиОбщество8 сентября 2023 7:23

Сенатор Российской Федерации Александр Карелин проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

На свой избирательный участок № 1580 на территории Военного санатория наш знаменитый земляк приехал одним из первых
Сенатор Российской Федерации Александр Карелин. Фото: Татьяна ИВАНОВА

Сенатор Российской Федерации Александр Карелин. Фото: Татьяна ИВАНОВА

Александр Карелин рассказал, что успел пообщаться с другими избирателями и видит ответственное отношение людей к выборам. Те, кто приехал на лечение из области, взяли открепление по месту жительства и голосуют на территории санатория. В основном это военнослужащие и их семьи. По мнению Александра Карелина, трехдневное голосование очень удобно для людей. Но сам он соблюдает традицию и всегда голосует в числе первых.

Выборы - один из признаков сильного государства и развитого гражданского общества, считает сенатор.

- Сильное государство - это когда каждый приходит на участок, используя свое активное избирательное право, и наделяет полномочиями, в данном случае, у нас в Новосибирской области, Губернатора. Сейчас мы определяем высшее должностное лицо, и следующие пять лет работы для всей области. Каждый из жителей приходит и выражает свое мнение, - отметил Александр Карелин.