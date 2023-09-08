В Новосибирске на школьной эстафете гимназист сломал ногу. Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком".

В пятницу, 8 сентября, в Новосибирска в 13 гимназии пострадал ребенок. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

– Во время школьной эстафеты ученик 7 класса сломал себе ногу, – сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Очевидцы утверждают, что эстафету из-за происшествия с подростком отменили. При каких обстоятельствах произошел инцидент, пока не ясно.

На фото к посту видно, что на месте работали медики скорой. Они оказали пострадавшему ребенку первую помощь.

На момент публикации в школе не ответили на звонки КП-Новосибирск. Информация уточняется.

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