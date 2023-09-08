В Новосибирске за диверсии на железной дороге арестовали 17-летнего студента

В Новосибирске суд арестовал 17-летнего студента за диверсии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске арестовали 17-летнего студента колледжа, который совершил диверсии на железной дороге. Суд избрал ему меру пресечения.

25 августа юноша несколько раз ударил по релейному шкафу, тем самым выведя его из строя. Все произошло на перегоне между ж/д станциями «Новосибирск-Западный» – «Обь».

На следующий день студент поджег уже другой релейный шкаф, но на том же участке. 6 сентября хулигана задержали.

Было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 281 УК РФ «Диверсия».

− Постановлением суда от 07 сентября 2023 года несовершеннолетнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 06 ноября 2023 года, − сообщили на сайте Ленинского районного суда.

Постановление еще не вступило в законную силу.

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