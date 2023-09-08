«Поймала фуру до Новосибирска»: полиция ищет 14-летнюю девочку с шрамами, пропавшую в Бурятии

Девочка была одета в клетчатую рубашку и широкие брюки (слева). Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Новосибирской области полиция ищет 14-летнюю Веронику Максимову из Бурятии. Девочка ушла из дома 23 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Сотрудники МВД объявили ребенка в федеральный розыск.

- Девочка ушла из дома в поселке Еловка Прибайкальского района и до настоящего времени о ней ничего не известно. Она планировала выехать за пределы региона, была замечена на федеральной трассе, где пыталась с попутным транспортом добраться до Иркутска, – сообщили в полиции иркутской области.

Затем девочка поймала фуру и поехала в Новосибирскую область. Оттуда могла направиться в Красноярский край. В этом году девочка уже пропадала – ушла из дома 17 января 2023 года, через три дня ее нашли в Челябинске.

Приметы пропавшей: на вид 14-16 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы темно-русые прямые до плеч, глаза серо-голубого цвета, длинные ресницы, густые брови.

Особые приметы – шрам на лбу между бровей в виде круглой ямки, на подбородке генетическая ямка, искривлены передние нижние три зуба, верхние клыки торчат вперед, на лбу акне. Может нанести маркером на лицо веснушки.

Была одета в черные широкие брюки-парашюты, клетчатую рубашку серо-белого цвета и черно-белые кроссовки. Полиция просит очевидцев позвонить по номерам «112», 8(3012)41-66-66 и «102».

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