Центр общественного наблюдения за выборами губернатора открылся в Новосибирске

Центр расположен по адресу Красный проспект, 38. Фото: Общественная палата НСО

В Новосибирске начал свою работу центр общественного наблюдения за выборами губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Центр открылся в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова (НГУАДИ). Он расположен по адресу Красный проспект, 38.

Внутри создано 38 рабочих мест для общественных наблюдателей, смонтирована большая видеопанель. Благодаря системе видеонаблюдения можно вести качественный мониторинг того, что происходит на избирательных участках.

Центр будет функционировать 8, 9 и 10 сентября. Время его работы − с 08:00 до 20:00.

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