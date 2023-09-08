Новосибирский актер Игорь Кудряшов снялся в новом сезоне сериала «Иванько»

Актер Игорь Кудряшов из Новосибирска появится в новом сезоне сериала «Иванько». Фото: Кинопоиск

Актер Игорь Кудряшов из Новосибирска появится в новом сезоне сериала «Иванько». Известно, что 50-летний сибиряк получил второстепенную роль тренера по плаванию.

Картину будут показывать на телеканале ТНТ. Режиссером второго сезона стала креативный продюсер и сценарист «Иванько» Ксения Воронина.

Первая серия выйдет в эфир 18 сентября.

Об Игоре Кудряшове известно не так много. Он родился в 1972 году, окончил Новосибирское театральное училище. Актер сыграл в более чем 40 картинах. Среди них – популярные российские сериалы «СашаТаня», «След», «Девушки с Макаровым», «Раневская» и так далее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber