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НовостиОбщество8 сентября 2023 5:00

Хлебобулочные изделия в Новосибирске подорожают на 10%

На это есть несколько причин
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцев предупредили об увеличении стоимости хлебобулочных изделий.

Новосибирцев предупредили об увеличении стоимости хлебобулочных изделий.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцев предупредили об увеличении стоимости хлебобулочных изделий. Данный вид продукции подорожает на 10%.

Одна из причин – удорожание сырья, используемого в производстве. Так, с начала года цены на муку выросли на 5%.

Однако основная причина заключается в необходимости повышения зарплат работникам хлебозаводов, пишет InfoPro54.

− На предприятиях пищевой промышленности заработная плата производственного персонала не превышает 30 тысяч рублей. Мы столкнулись с нехваткой кадров и необходимостью резкой индексации зарплат. Сегодня мы уже не можем платить меньше 40 тысяч рублей, − отметил гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков.

И, наконец, на стоимости хлебобулочных изделий также отразилось поднятие ключевой ставки ЦБ. В итоге в месяц потребителям придется переплачивать от 60 до 100 рублей.

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