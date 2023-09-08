Жители Новосибирской области оформили в августе ипотеку в ВТБ на рекордные 6 млрд рублей

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В августе более полутора тысяч новосибирских семей получили в банке кредитов на покупку жилья на общую сумму свыше 6 млрд рублей. Такой объем выдач в месяц стал рекордным за последние три года и по отношению к июлю увеличился на 46%. Средний размер одного кредита составил 3,87 млн рублей, сократившись по сравнению с январем на 13%.

Существенная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают в основное вторичное жилье. При этом, отмечается рост интереса к программам господдержки: в августе 39% сделок заключены в рамках льготной ипотеки (в июле на них пришлось 34%).

Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку оформили почти 7,3 тысячи заемщиков из Новосибирской области, общий объем сделок составил 28,9 млрд рублей. Это на 66% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года и на 10% - рекордного 2021 года.

- Новосибирцы продолжают реализовывать планы по улучшению жилищных условий. Ожидание роста стоимости кредитов вслед за увеличением ключевой ставки, конечно, отразилось на спросе. Клиенты стремились зафиксировать для себя прежние условия и выйти на сделку. После повышения ставок по базовым программам количество заявок на ипотечные кредиты осталось на привычном уровне, при этом в новых заявках растет доля программ с господдержкой, условия по которым не изменились, - отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

В банке отмечают, что общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.

В целом, по оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат «обогнал» пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. По итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.