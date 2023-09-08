Губернатор Андрей Травников проголосовал на выборах в Новосибирской области. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

В Новосибирской области 8 сентября стартовали выборы губернатора. Действующий глава региона Андрей Травников проголосовал в лицее № 12.

– Считаю, что участие в выборах – гражданский долг каждого, ведь это проявление ответственности за родной регион. Сегодня и я проголосовал на избирательном участке в лицее №12, – сообщил губернатор Андрей Травников.

Губернатор призвал жителей области принять участие в выборах, выразить свою позицию. Андрей Травников подчеркнул, что голоса каждого сибиряка зависит развитие региона.

Напомним, что выборы будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки работают ежедневно с 8 утра и до восьми вечера.

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