Губернатор Андрей Травников проголосовал на выборах в Новосибирской области.
Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ
В Новосибирской области 8 сентября стартовали выборы губернатора. Действующий глава региона Андрей Травников проголосовал в лицее № 12.
– Считаю, что участие в выборах – гражданский долг каждого, ведь это проявление ответственности за родной регион. Сегодня и я проголосовал на избирательном участке в лицее №12, – сообщил губернатор Андрей Травников.
Губернатор призвал жителей области принять участие в выборах, выразить свою позицию. Андрей Травников подчеркнул, что голоса каждого сибиряка зависит развитие региона.
Напомним, что выборы будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки работают ежедневно с 8 утра и до восьми вечера.
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