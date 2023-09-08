В сентябре «Ростелеком» обеспечил связью еще 20 поселков области

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Проект УЦН 2.0 реализуется с 2022 года, за это время провайдер обеспечил современными коммуникациями 108 поселков региона. До конца декабря планируется построить станции еще в 15, и уже сейчас ведется работа по определению населенных пунктов, где появится мобильная связь в 2024 году.

- Строительство ИТ-инфраструктуры направлено в первую очередь на повышение качества жизни сельчан. Благодаря надежной связи они могут дистанционно обращаться в государственные учреждения, записываться на прием к врачу, получать онлайн-образование, смотреть фильмы и слушать аудиокниги в видеосервисе Wink,- отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

- В этом году по федеральному проекту УЦН 2.0 и региональной программе «Цифровая трансформация Новосибирской области» мы обеспечим связью 76 населенных пунктов. Это рекорд в сравнении с предыдущими годами. Сегодня на Госуслугах идет голосование за населенные пункты, в которые придет интернет 4G в следующем году. Я призываю всех новосибирцев принять в нем активное участие, так как именно жители определят 30 малых сел, которые войдут в проект, - подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В данный момент участие в онлайн-голосовании приняли уже более 9,5 тысяч жителей области, лидируют Зятковка Купинского, Шипуновский Сузунского и Нижнебаяновский Карасукского районов.