Утром 8 сентября в Новосибирской области открылись избирательные участки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 сентября, в пятницу, в Новосибирской области открылись избирательные участки. Выборы начались в 8 утра. Продлится голосование до 10 сентября.

По данным областной избирательной комиссии, в регионе открыли 1804 участка. Кроме того, 9 заработали в медицинских учреждениях, а также СИЗО. Работать участки будут каждый день с 8 утра и до восьми вечера.

Следит за ходом голосования в НСО Центр общественного наблюдения.

Напомним, в регионе выбирают губернатора. На пост главы претендуют 4 кандидата. Это действующий губернатор НСО Андрей Травников, представляющий партию «Единая Россия», депутат горсовета Евгений Лебедев от партии ЛДПР, депутат Заксобрания НСО Роман Яковлев, представляющий КПРФ, а также бизнесмен Владислав Плотников из СРЗП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber