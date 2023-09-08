Поиски 40-летней москвички с 8-летним ребенком начали в Новосибирской области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирской области ищут семью из Москвы – 40-летнюю Елисееву Екатерину Янисовну и ее ребенка – 8-летнего Елисеева Арсения. Ориентировку на пропавших опубликовали волонтеры.

– О местонахождении семьи неизвестно с 28 августа. Могут находиться в Новосибирской области, – сообщает ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Приметы женщины: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Во что была одета, неизвестно.

Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную бейсболку, голубую рубашку и темные брюки.

Если вы знаете, где находятся женщина и ребенок, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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