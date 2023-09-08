Дети до трех лет стали болеть псориазом в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области у детей до трех лет стали диагностировать псориаз. По словам врача-дерматовенеролога Веры Пахомовой, болезнь помолодела за последние годы.

– Если раньше у детей до трех лет мы не видели псориаза, то теперь мы его видим. Как правило, он протекает в очень тяжелой форме и даже бывает так, что поражение ногтевых пластин идет быстрее, чем поражение кожи, – цитирует медика Минздрав НСО.

Врач отметила, что причину болезни назвать трудно. Многое, по словам специалиста, зависит от того, как мать ребенка перенесла беременность, от стрессовых факторов. Также на первом месте генетическая предрасположенность.

Основные симптомы псориаза – красноватые шелушащиеся пятна на коже. Болезнь не заразна. Если недуг не лечить, воспаление перейдет на суставы, ноги и внутренние органы.

В Минздраве перечислили, что лечат псориаз физиопроцедурами, обильным увлажнение кожи и приемом витаминов.

– Гормоны, вопреки расхожему мнению, для лечения псориаза не назначают, а гормональные мази можно использовать только для снятия обострения и под контролем врача, – передает Минздрав НСО.

Врачи настоятельно рекомендуют не допускать при псориазе самолечения. А при наличии симптомов сразу обращаться за квалифицированной помощью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber