В Новосибирске Кудряшовский бор могут огородить забором

В Новосибирске могут установить ограждение по периметру Кудряшовского бора. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Новосибирске могут установить ограждение по периметру Кудряшовского бора. Сделать это могут исходя из соображений по сохранению лесной территории.

— Несанкционированные свалки убираем в рамках акций, своими силами, силами волонтеров, студентов и снова неравнодушных жителей. Не уверен, что нет совести грызенней на свете, чем у людей, которые бросают или оставляют мусор в лесу. Поэтому обсуждаем проблему с депутатами и ждем законодательных изменений, — написал в своем телеграм-канале министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин.

На комиссии по экологии регионального парламента Евгений Шестернин отметил, что действенной мерой по сохранению бора могло бы стать ограждение его территории. В 2018 году такой проект уже был разработан в рамках федеральной программы, но применения так и не нашел.

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