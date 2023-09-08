Болельщики выберут новое название для футбольного клуба «Новосибирск»

Болельщики футбольного клуба «Новосибирск» выберут для него новое название. Фото: ФК "Новосибирск"

Болельщики футбольного клуба «Новосибирск» выберут для него новое название. Голосование пройдет в очном формате во время матча «Новосибирск» — «Текстильщик», 17 сентября на стадионе «Спартак».

— С 16:00, при входе на стадион каждый болельщик при предъявлении абонемента или билета любой категории, кроме детского билета, получит бюллетень для голосования и ручку. Выдача бюллетеней прекратится в 17: 30, — сообщили в официальном паблике ФК «Новосибирск» Вконтакте.

В бюллетене будет предложено три варианта: «Чкаловец», «Сибирь» или «Новосибирск». Болельщикам нужно будет проголосовать за одно из них и до момента окончания матча опустить бюллетень в урну. Пустые бланки или бланки с несколькими ответами засчитываться не будут.

Голоса подсчитают после матча.

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