Болельщики выберут новое название для футбольного клуба «Новосибирск»

Болельщики футбольного клуба «Новосибирск» выберут для него новое название. Фото: ФК "Новосибирск"
Болельщики футбольного клуба «Новосибирск» выберут для него новое название. Голосование пройдет в очном формате во время матча «Новосибирск» — «Текстильщик», 17 сентября на стадионе «Спартак».
— С 16:00, при входе на стадион каждый болельщик при предъявлении абонемента или билета любой категории, кроме детского билета, получит бюллетень для голосования и ручку. Выдача бюллетеней прекратится в 17: 30, — сообщили в официальном паблике ФК «Новосибирск» Вконтакте.
В бюллетене будет предложено три варианта: «Чкаловец», «Сибирь» или «Новосибирск». Болельщикам нужно будет проголосовать за одно из них и до момента окончания матча опустить бюллетень в урну. Пустые бланки или бланки с несколькими ответами засчитываться не будут.
Голоса подсчитают после матча.
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