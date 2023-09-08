«Детям нечем дышать»: новосибирцы жалуются на едкий дым от ИК №18

Жители Ключ-Камышенского плато пожаловались на едкий дым от ИК-18. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ключ-Камышенского плато в Новосибирске пожаловались на едкий дым, исходящий от исправительной колонии № 18. По словам людей, проблема длится уже не первый год, но решения до сих пор не находит.

— Дети в детских садах выходят на прогулку, школьники занимаются физкультурой на улице и в это же время поднимается этот дым, дышать нечем, — пишут новосибирцы в паблике Вконтакте «Ключ-Камышенское плато | Новосибирск».

В комментарием под одним из постов новосибирцам ответили специалисты минприроды. Они сообщили, что в мае проходила выездная проверка, которая выявила нарушение закона об охране окружающей среды в колонии.

— По результатам проверки ИК-18 выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 28 января 2024 года, а виновное лицо привлечено к административной ответственности. В связи с поступающими жалобами от граждан министерством направлен запрос в ИК-18 о предоставлении сведений о ходе исполнения выданного предписания. На сегодняшний день учреждение информацию не представило, — сообщили в министерстве.

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