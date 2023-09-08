«Ваш родственник попал в ДТП»: в Новосибирске 16-летний подросток вместе с подельниками выманивал деньги у пенсионеров

В Новосибирске будут судить 16-летнего подростка, участвовавшего в мошеннической схеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить 16-летнего подростка, участвовавшего в мошеннической схеме. Вместе с подельниками парень вымогал у пенсионеров деньги, а у одной из женщин отобрал деньги силой.

— Парень нашел «работу» в мессенджере. Его подельники занимались тем, что обзванивали пенсионеров по домашним телефонам, рассказывали им разные истории о том, как родственник попал в ДТП или оказался под уголовным преследованием, и чтобы спасти его — нужны деньги, — рассказал КП-Новосибирск прокурор Ленинского района Денис Петраш. — А подросток выступал в роли курьера, эти деньги забирающего.

За работу парню обещали 10% от всего «заработка». Так, за первый эпизод подросток получил 400 тысяч, за второй — 900, а за третий — 130.

— В последнем эпизоде, где женщина, уже достав сбережения и готовясь отдать их парню, заподозрила неладное и отказалась, подросток забрал у нее деньги силой и сбежал, — пояснил.

Сейчас парня будут судить за мошенничество в крупном размере и за грабеж.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber