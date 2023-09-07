«Залез в вагончик, пока он спал»: в Новосибирске рабочий схватил вора, укравшего у него телефон

В Новосибирске рецидивист попался на краже из строительного вагончика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 49-летний хулиган попытался ограбить строительный вагончик на улице Трикотажной. Украсть имущество мужчина планировал, пока рабочие спали.

- 6 сентября ранним утром поступило сообщение о том, что в строительный вагончик проник неизвестный, который, воспользовавшись тем, что рабочие спали, похитил у одного из них мобильный телефон и попытался скрыться, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Однако далеко уйти не получилось. Рабочий проснулся и догнал вора. А после удерживал до приезда полиции.

Выяснилось, что грабителя ранее судили за совершение имущественных преступлений. В отношении него возбудили дело за грабеж. Сейчас проводится расследование.

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