В Новосибирском зоопарке появился заячий детский сад. Фото: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило появился заячий детский сад. За воспитанниками подсмотрел видеооператор Сергей Ильтяков.

Пять зайчат в летних «шубках» готовятся к отдыху. Зайцы жмутся друг к другу, прячут носы в шубки своих сородичей. И только один комочек не может успокоиться. Переваливается с лапки на лапку, пытаясь найти удобное положение.

Но зайчонок не успевает заснуть до прихода строгой «воспитательницы». Она важно вышагивает рядом с малышами и несколько раз оборачивается, проверяя порядок в «спальне».

Наконец тихий час закончился, и можно покушать. На полдник сегодня осенние листики. А после еды - обязательное умывание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber