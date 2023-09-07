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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:52

В Новосибирском зоопарке появился заячий детский сад

Малыши находятся под присмотром строгой «воспитательницы»
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирском зоопарке появился заячий детский сад. Фото: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке появился заячий детский сад. Фото: Сергей Ильтяков

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило появился заячий детский сад. За воспитанниками подсмотрел видеооператор Сергей Ильтяков.

Пять зайчат в летних «шубках» готовятся к отдыху. Зайцы жмутся друг к другу, прячут носы в шубки своих сородичей. И только один комочек не может успокоиться. Переваливается с лапки на лапку, пытаясь найти удобное положение.

Но зайчонок не успевает заснуть до прихода строгой «воспитательницы». Она важно вышагивает рядом с малышами и несколько раз оборачивается, проверяя порядок в «спальне».

Наконец тихий час закончился, и можно покушать. На полдник сегодня осенние листики. А после еды - обязательное умывание.

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