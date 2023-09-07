В Новосибирском зоопарке появился заячий детский сад. Фото: Сергей Ильтяков
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило появился заячий детский сад. За воспитанниками подсмотрел видеооператор Сергей Ильтяков.
Пять зайчат в летних «шубках» готовятся к отдыху. Зайцы жмутся друг к другу, прячут носы в шубки своих сородичей. И только один комочек не может успокоиться. Переваливается с лапки на лапку, пытаясь найти удобное положение.
Но зайчонок не успевает заснуть до прихода строгой «воспитательницы». Она важно вышагивает рядом с малышами и несколько раз оборачивается, проверяя порядок в «спальне».
Наконец тихий час закончился, и можно покушать. На полдник сегодня осенние листики. А после еды - обязательное умывание.
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