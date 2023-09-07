Под Новосибирском увольняется директор муниципального КБУ Анатолий Пронюшкин

В Бердске увольняется директор МУП «Комбинат бытовых услуг» Анатолий Пронюшкин. Фото: портал ЖКХ Бердска

В Бердске увольняется директор «Комбината бытовых услуг» Анатолий Пронюшкин, сообщает издание «Бердск Онлайн». Заявление он написал 4 сентября.

Анатолий Пронюшкин отрицает связь своего ухода с должности со стартом отопительного сезона.

- Ухожу по семейным обстоятельствам. Я не думал, что произойдут эти неприятности. Не планировал и не хотел увольняться. Долго мучился перед выбором: работа или семья. Но никто не может предсказать, что в жизни способно произойти завтра, - объяснил он изданию.

Анатолий Иванович отработает в своей должности еще месяц. 4 октября его сменит новый директор, которого глава города должен утвердить в течение недели. На сегодняшний день кандидатуры на это место нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber