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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:43

Мэр Новосибирска назвал сроки окончания благоустройства площади на Челюскинцев

Новосибирцы смогут оценить пространство уже в этом году
Полина ШЕВЧЕНКО
В настоящее время на объекте ведется укладка плитки. Фото: мэрия Новосибирска

В настоящее время на объекте ведется укладка плитки. Фото: мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал сроки окончания благоустройства пространства на Челюскинцев. Окончание работ запланировано на октябрь.

- Подрядчик подходит к работе ответственно, подстегиваем его использовать каждый погожий час и день. Окончание работ намечено на октябрь, - написал мэр в соцсетях.

По его словам, в настоящее время ведется укладка плитки. На следующей неделе подрядчик начнет ремонтировать лестницу. У нее появится подстветка.

На территории общественного пространства также установят наружное освещение, высадят деревья и восстановят остановку.

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