Мэр Новосибирска назвал сроки окончания благоустройства площади на Челюскинцев

В настоящее время на объекте ведется укладка плитки. Фото: мэрия Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал сроки окончания благоустройства пространства на Челюскинцев. Окончание работ запланировано на октябрь.
- Подрядчик подходит к работе ответственно, подстегиваем его использовать каждый погожий час и день. Окончание работ намечено на октябрь, - написал мэр в соцсетях.
По его словам, в настоящее время ведется укладка плитки. На следующей неделе подрядчик начнет ремонтировать лестницу. У нее появится подстветка.
На территории общественного пространства также установят наружное освещение, высадят деревья и восстановят остановку.
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