Новосибирцы пожаловались на затяжной ремонт лестницы на Бориса Богаткова. Фото: предоставлено читетельницей.

Жители Новосибирска пожаловались на затяжной ремонт лестницы на улице Бориса Богаткова. Они уверяют, что работы на ней ведут второй год. Это очень осложняет передвижения местным жителям.

– Уже второй год лестница в аварийном состоянии, а теперь и вовсе перекрыта. После сильных дождей щебень из-под неё вымывает на проезжую часть, что затрудняет движение автомобилей, в часы-пик образуется пробка. Эта лестница была единственным спуском с аппарелями к детскому саду №440 и больнице №7. Спуститься с коляской стало невозможным, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Девушка уверяет, что неоднократно обращалась в департамент ЖКХ. Ей отвечали, что лестницу ремонтируют:

– Отвечают, что до конца года будет произведён 2-й этап работ. Точно такой же ответ я получала год назад, – уточнила сибирячка.

По словам еще одной жительницы Новосибирска, из-за такого состояния лестницы нет прохода к детской поликлинике.

– Приходится обходными путями, хотя по этой лестнице было буквально 5-10 минут дойти. Через Федосеева раньше ходили, так и там тоже всё заварили, оставив узкий проходик только для пешеходов, но по этой дороге можно и ноги переломать. Правее от этой лестницы тоже есть лестница, но её тоже заварили. Это уже издевательство какое-то! – жалуются новосибирцы.

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