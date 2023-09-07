В микрорайоне Затон Новосибирска открыли модельную библиотеку. Фото: правительство НСО

7 сентября в микрорайоне Затон Ленинского района Новосибирска открыли модельную библиотеку имени А.А. Фадеева. Она получила название «Библиотека на Оби».

На базе библиотеки создали «Музей боевой и трудовой славы» жителей микрорайона, мастерскую по 3D-моделированию речных судов, оборудовали «Киноточку» для просмотра фильмов.

- В обновленных залах будут проводиться выставки, мастер-классы, лекции, тематические встречи, - отметил мэр города Анатолий Локоть.

На ремонт библиотечного пространства было выделено 6,3 миллиона рублей.

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