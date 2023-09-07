От удара смяло капот: под Новосибирском столкнулись мотоциклист и иномарка

Под Новосибирском мотоциклист столкнулся иномаркой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Под Новосибирском мотоциклист столкнулся иномаркой. ДТП случилось у въезда в Искитим.
— Мотоциклист не поделил дорогу с водителем автомобиля у въезда в Искитим. На месте аварии работает реанимобиль, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».
О произошедшем рассказали в соцсетях. Фото: "АСТ-54"
На кадрах видео с места ДТП видно, что у автомобиля серьезно пострадал кузов. А мотоциклист, по словам очевидцев, находится в больнице в тяжелом состоянии.
На месте аварии работали также спасатели и ДПС. В областной Госавтоинспекции произошедшее не прокомментировали.
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