Пытался «застрелить» бабушку: в Новосибирске пассажиров автобуса испугал неадекватный мужчина

В Новосибирске пассажиров автобуса испугал неадекватный мужчина.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
7 сентября новосибирцы заметили в автобусе №5 мужчину, пытавшегося застрелить из игрушечного пистолета пожилую пассажирку.
Информация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». Фото: скриншот
- Он со спущенными штанами ведет себя неадекватно. Потом стал бить головой в оконное стекло, - рассказала одна из очевидцев в группе «Инцидент Новосибирск»
Как оказалось, с мужчиной знакомы многие горожане.
- Встречал его на Западном жилмассиве и Чистой Слободе. Он раньше жил с бабушкой. Бабушка, говорят, умерла. Стал жить один. В теплое время года сидел возле магнита на Фасадной и просил милостыню, - рассказал КП-Новосибирск Алексей.
Запомнился он и работникам общественного транспорта.
-Мужчина - инвалид. Всегда находится без присмотра. От него неприятно пахнет, иногда алкоголем. А если он зайдет в салон общественного транспорта, то это все. За проезд почти никогда не платит. Бывало такое, что приставал к людям преклонного возраста или к девушкам, но в большинстве своем спокойный человек. Народ на улицах веселит своим любимым жестом «пистолетика», - рассказал КП-Новосибирск кондуктор автобуса Кирилл Рыжов.
КП-Новосибирск направила запрос в полицию. На момент публикации ответа из ГУ МВД не поступило.
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