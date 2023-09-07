Пытался «застрелить» бабушку: в Новосибирске пассажиров автобуса испугал неадекватный мужчина

В Новосибирске пассажиров автобуса испугал неадекватный мужчина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 сентября новосибирцы заметили в автобусе №5 мужчину, пытавшегося застрелить из игрушечного пистолета пожилую пассажирку.

Информация появилась в группе «Инцидент Новосибирск». Фото: скриншот

- Он со спущенными штанами ведет себя неадекватно. Потом стал бить головой в оконное стекло, - рассказала одна из очевидцев в группе «Инцидент Новосибирск»

Как оказалось, с мужчиной знакомы многие горожане.

- Встречал его на Западном жилмассиве и Чистой Слободе. Он раньше жил с бабушкой. Бабушка, говорят, умерла. Стал жить один. В теплое время года сидел возле магнита на Фасадной и просил милостыню, - рассказал КП-Новосибирск Алексей.

Запомнился он и работникам общественного транспорта.

-Мужчина - инвалид. Всегда находится без присмотра. От него неприятно пахнет, иногда алкоголем. А если он зайдет в салон общественного транспорта, то это все. За проезд почти никогда не платит. Бывало такое, что приставал к людям преклонного возраста или к девушкам, но в большинстве своем спокойный человек. Народ на улицах веселит своим любимым жестом «пистолетика», - рассказал КП-Новосибирск кондуктор автобуса Кирилл Рыжов.

КП-Новосибирск направила запрос в полицию. На момент публикации ответа из ГУ МВД не поступило.

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