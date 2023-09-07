Следователи раскрыли статистику дел о половой неприкосновенности детей в НСО

В суд было направлено более 100 уголовных дел. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи раскрыли статистику по делам о половой неприкосновенности несовершеннолетних в Новосибирской области. За первое полугодие 2023 года было возбуждено несколько сотен таких дел.

— За шесть месяцев 2023 года в Новосибирской области было возбуждено более 300 дел указанной категории, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск.

В суд было направлено более 100 уголовных дел.

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