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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 12:31

Следователи раскрыли статистику дел о половой неприкосновенности детей в НСО

В Новосибирской области в 2023 году возбудили более 300 дел о половой неприкосновенности детей
Галина СИМОНОВА
В суд было направлено более 100 уголовных дел.

В суд было направлено более 100 уголовных дел.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи раскрыли статистику по делам о половой неприкосновенности несовершеннолетних в Новосибирской области. За первое полугодие 2023 года было возбуждено несколько сотен таких дел.

— За шесть месяцев 2023 года в Новосибирской области было возбуждено более 300 дел указанной категории, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск.

В суд было направлено более 100 уголовных дел.

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