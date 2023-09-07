Следователи раскрыли статистику дел о половой неприкосновенности детей в НСО

В суд было направлено более 100 уголовных дел.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи раскрыли статистику по делам о половой неприкосновенности несовершеннолетних в Новосибирской области. За первое полугодие 2023 года было возбуждено несколько сотен таких дел.
— За шесть месяцев 2023 года в Новосибирской области было возбуждено более 300 дел указанной категории, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск.
В суд было направлено более 100 уголовных дел.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер