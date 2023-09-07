В Новосибирске перед цирком откроют новое общественное пространство

В Новосибирске площадь перед цирком. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске площадь перед цирком постепенно приобретает законченные очертания: выложена дорожка к памятнику Николаю Чудотворцу, цветной плиткой укладывается пешеходная зона напротив цирка, проводится планировка под посадку крупномерных тополей. Полностью работы по благоустройству территории между цирком и Вознесенским собором должны быть закончены в октябре — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

— Жители города очень заинтересованно относятся к этому проекту. И я, и все, кто в нем задействован, и сами строители — мы остро ощущаем поддержку новосибирцев, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Окончание работ намечено на октябрь. Подрядчик очень ответственно относится к работе, но по прогнозам синоптиков, ожидается похолодание, и мы стараемся выполнить основные работы, пока позволяет погода.

На сегодня на площади завершаются демонтажные работы, проведена геодезическая разбивка клумб, начато устройство тротуаров. На следующей неделе подрядчик намерен приступить к работам по восстановлению центральной лестницы, ведущей в Нарымский сквер. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, ступени лестницы, которые сделаны из гранита, сохранят, восстановив их исторический облик.

Сама лестница, по словам мэра, несколько изменит свой облик. В том числе появится подсветка. Подсвечиваться будет и памятник Николаю Чудотворцу.

Как только обозначатся границы твердого покрытия, МАУ «Горзеленхоз» приступит к работам по озеленению обновленного общественного пространства.

За цирком будет также обустроена парковка.

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