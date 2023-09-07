В Новосибирской области перекроют Ордынскую трассу 19 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 сентября в Новосибирской области перекроют Ордынскую трассу. Движение будет закрыто от поселка 8 Марта со стороны Новосибирска до поселка Крупского со стороны Ордынки.

- Ограничения связаны с переустройством воздушной линии электропередачи 220кВ, - сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог.

Движение будет присотановлено с 10:00 до 10:30, с 12:30 до 13:00, с 15:00 до 15:30, с 17:30 до 18:00.

Водителям, направляющимся в Новосибирск, рекомендуют следовать по маршруту: поселок Крупской - поселок Верх-Тула - автодорога «1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское – ОБЬГЭС» - Советское шоссе - Новосибирск.

Водителям, направляющимся в Ордынку, предлагают объезжать перекрытый участок по схеме: улицы Хилокская - Петухова - Советское шоссе - автодорога «1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула - Ленинское – ОБЬГЭС» - поселок Верх-Тула - автодорога «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (старое направление) - транспортная развязка на 26 километре.

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