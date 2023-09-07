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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:55

В Минздраве опровергли сбой в работе call-центра скорой в Новосибирске

Там напомнили, что все вызовы делятся на экстренные и неотложные
Анастасия ХРОМЫХ
Сбой в работе call-центра скорой в Новосибирске опровергли в Минздраве.

Сбой в работе call-центра скорой в Новосибирске опровергли в Минздраве.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве отреагировали на сообщения о том, что в работе call-центра скорой в Новосибирске якобы произошел сбой. Ранее об этом написали некоторые СМИ.

В публикациях говорилось, что несколько пациентов не могли вызвать скорую помощь. А если и дозванивались, то ждали медиков слишком долго. Один из вызовов был по причине высокого давления, другой − из-за отравления.

Минздрав опубликовал официальный ответ станции скорой медицинской помощи (ССМП). Там напомнили, что все вызовы делятся на экстренные и неотложные. В первом случае речь идет о состояниях, представляющих угрозу жизни. На эти вызовы скорая помощь должна приехать в течение 20 минут.

Неотложные вызовы подразумевают, что пациент может дольше подождать врача без ущерба для своего состояния.

− Время доезда на вызовы, не относящиеся к экстренным, не регламентировано, − подчеркнули в ССМП.

Там добавили, что высокое давление и интоксикация без нарушений сознания и дыхания − это не экстренный повод. Поэтому правило 20 минут на них не распространяется.

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