Директора школы под Новосибирском оштрафовали за поставку товара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области оштрафовали директора школы после прокурорской проверки. Сотрудники ведомства уличили его в нецелевом использовании бюджетных средств при реализации нацпроекта.

– Установлено, что между образовательным учреждением и субъектом предпринимательской деятельности заключен муниципальный контракт на поставку товара для Центра образования естественнонаучной технологической направленности «Точка роста» на общую сумму свыше 90 тыс. рублей, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Известно, что в рамках контракта подписали товарную накладную, а деньги перечислили поставщику. Однако во время проверки выяснилось, что товар по предмету контракта в школе отсутствовал.

Директору школы внесли представление и привлекли к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. Руководителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

После прокурорской проверки товар поставили в школу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber