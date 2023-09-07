Под Новосибирском электромеханический завод модернизируют за 550 миллионов

Бердский электромеханический завод планируется модернизировать за 550 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бердский электромеханический завод планируется модернизировать за 550 миллионов рублей. Эту сумму планируется потратить на модернизацию гальванического производства и создание экспериментального участка Бердский электромеханический завод.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Юрченко, на текущий момент уже закуплена большая часть оборудования для модернизации. Кроме этого планируется обновить здания и сооружения, приобрести и обновить станочный парк для расширения технологических возможностей по механической обработке.

Сумма должна быть предоставлена заводу до конца года.

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