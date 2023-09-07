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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:19

Под Новосибирском электромеханический завод модернизируют за 550 миллионов

Сумму должны направить до конца года
Галина СИМОНОВА
Бердский электромеханический завод планируется модернизировать за 550 миллионов рублей.

Бердский электромеханический завод планируется модернизировать за 550 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бердский электромеханический завод планируется модернизировать за 550 миллионов рублей. Эту сумму планируется потратить на модернизацию гальванического производства и создание экспериментального участка Бердский электромеханический завод.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Юрченко, на текущий момент уже закуплена большая часть оборудования для модернизации. Кроме этого планируется обновить здания и сооружения, приобрести и обновить станочный парк для расширения технологических возможностей по механической обработке.

Сумма должна быть предоставлена заводу до конца года.

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