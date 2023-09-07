В Кемеровской области начался сезон пропажи грибников

В Кузбассе выросло количество заблудившихся грибников. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Кемеровской области стали пропадать грибники, сообщает издание «Сибдепо». Одного из них спасатели «Агентства по защите населения и территории Кузбасса» нашли в четырех километрах от деревни Осиновка.

- Спасатели Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда обследовали лесной массив, на отклик нашли пострадавшего. Вывели к автомобилю и передали родственникам. От госпитализации мужчина отказался, - рассказали в агентстве.

А другого грибника не могут найти с 6 сентября. 81-летний мужчина отправился в лес и не вернулся домой. К поискам подключились спасатели, полиция и волонтеры. Но людей не хватает, поисковый отряд ищет добровольцев.

Издание отмечает, что количество заблудившихся грибников выросло за последнюю неделю.

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