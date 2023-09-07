В Новосибирске хозяин «Мерседеса» бросил иномарку на трамвайных путях

В Новосибирске кто-то бросил автомобиль Меrсеdеs GL 350 на трамвайных путях.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске кто-то бросил автомобиль Меrсеdеs GL 350 на трамвайных путях. Водителя в салоне иномарки не оказалось.
Машина стояла по адресу Мичурина, 9. Левая сторона «Мерседеса» находилась на путях, не давая трамваям проехать.
− Маршрут № 13 уже простаивает более 30 минут, − сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».
Куда делся водитель – остается только гадать. В комментариях новосибирцы возмутились наглостью владельца иномарки. Кто-то посоветовал вызвать на место экипаж ДПС и эвакуатор.
Левая сторона «Мерседеса» находилась на путях. Фото: скриншот из группы «АСТ-54»
На момент публикации неизвестно, убрали ли автомобиль с трамвайных путей, или же он до сих пор там стоит.
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