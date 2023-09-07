Под Новосибирском работника электродного завода оштрафовали за загрязнение воздуха. Фото: Управление судебного департамента НСО
В Искитиме работника Новосибирского электродного завода оштрафовали за загрязнение воздуха. Суд рассмотрел дело 7 сентября.
- Обвиняется по части 1 статьи 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, если это деяние повлекло загрязнение воздуха). Ему назначается мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - говорится в сообщении районного суда.
Обвиняемый был ответственным за проведение измерений эффективности работы оборудования очистки газов и контроль правильной работы газоочистительной аппаратуры. Но во время исполнения своих обязанностей допустил загрязнение воздуха.
За нарушение правил выброса загрязняющих веществ мужчина выплатит штраф в 30 000 рублей.
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