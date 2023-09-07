Под Новосибирском работника электродного завода оштрафовали за загрязнение воздуха. Фото: Управление судебного департамента НСО

В Искитиме работника Новосибирского электродного завода оштрафовали за загрязнение воздуха. Суд рассмотрел дело 7 сентября.

- Обвиняется по части 1 статьи 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, если это деяние повлекло загрязнение воздуха). Ему назначается мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - говорится в сообщении районного суда.

Обвиняемый был ответственным за проведение измерений эффективности работы оборудования очистки газов и контроль правильной работы газоочистительной аппаратуры. Но во время исполнения своих обязанностей допустил загрязнение воздуха.

За нарушение правил выброса загрязняющих веществ мужчина выплатит штраф в 30 000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber