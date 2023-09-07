В Новосибирске исчезли часы с дома-книжки на площади Калинина, принадлежащего НПЗ. Фото: Baranovmovie

В Новосибирске исчезли часы с дома-книжки на площади Калинина, принадлежащего НПЗ. Электронное табло показывало время, температуру воздуха, влажность, атмосферное давление и силу ветра.

В справочной Новосибирского приборостроительного завода КП-Новосибирск пояснили, что сейчас идет ремонт фасада здания, и табло сняли на время реконструкции. Впоследствии его планируют вернуть на место.

11-этажное здание было построено в 1960 году по проекту иркутского архитектора Валерия Жилкина.

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