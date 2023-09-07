В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» закрыли ларьки с вейпами

Ларьки располагались в подземном переходе на площади Калинина. Фото: прокуратура НСО

Ларьки с вейпами и никотинсодержащей продукцией закрыли на станции метро «Заельцовская» в Новосибирске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о двух палатках, где незаконно продавали табак и курительные смеси. Жалоба на их деятельность поступила в прокуратуру от местного жителя.

Ларьки располагались в подземном переходе на площади Калинина. Однако по закону розничная торговля таким видом изделий запрещена на станциях подземки.

− В результате прокурорского вмешательства два торговых объекта закрыты, незаконная торговля пресечена, − заявили в прокуратуре Новосибирской области.

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