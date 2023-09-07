В Новосибирске ограничат движение транспорта на двух улицах Октябрьского района

На двух улицах Октябрьского района Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На двух улицах Октябрьского района Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Предупреждение появилось на официальном сайте муниципалитета.

Так, улицу Ленинградскую сузили на 3,5 метра в районе административного здания на Никитина, 49/1. Испытывать небольшие неудобства водителям придется с 7 по 25 сентября.

Проехать нельзя будет также в районе частного дома № 70 по улице Бориса Богаткова. Ограничения действуют с 6 по 29 сентября.

− Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, − сообщили в мэрии Новосибирска.

Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

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