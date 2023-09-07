Шумели под окном: новосибирца, сделавшего замечание компании, пырнули ножом

Новосибирец оказался в больнице из-за замечания незнакомцам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец оказался в больнице с ножевым ранением из-за замечания, сделанного незнакомцам. Происшествие случилось 18 августа в Октябрьском районе.

- Пострадавший рассказал, что ночью сделал замечание гражданам, которые громко разговаривали во дворе дома. Мужчины не отреагировали, тогда он вышел к ним на улицу, и в ходе возникшей конфликтной ситуации один из них нанес потерпевшему удар ножом в область груди и скрылся, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Вскоре полицейские задержали нападавшего - 40-летнего местного жителя. Мужчина выбросил нож недалеко от места происшествия.

В отношении него возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а правоохранители продолжают расследование.

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