Шумели под окном: новосибирца, сделавшего замечание компании, пырнули ножом

Новосибирец оказался в больнице из-за замечания незнакомцам.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирец оказался в больнице с ножевым ранением из-за замечания, сделанного незнакомцам. Происшествие случилось 18 августа в Октябрьском районе.
- Пострадавший рассказал, что ночью сделал замечание гражданам, которые громко разговаривали во дворе дома. Мужчины не отреагировали, тогда он вышел к ним на улицу, и в ходе возникшей конфликтной ситуации один из них нанес потерпевшему удар ножом в область груди и скрылся, - рассказали в региональном ГУ МВД.
Вскоре полицейские задержали нападавшего - 40-летнего местного жителя. Мужчина выбросил нож недалеко от места происшествия.
В отношении него возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а правоохранители продолжают расследование.
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