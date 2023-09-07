В Советском районе Новосибирска опрокинулся на бок КамАЗ

В Новосибирске на Шлюзе опрокинулся на бок КамАЗ. Фото: «АСТ-54 Black»

В Новосибирске на Шлюзе опрокинулся на бок КамАЗ. ДТП произошло в четверг, 7 сентября.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на участке образовалась пробка со стороны Балтийской в сторону кольца. Информации о пострадавших не поступало.

По записи с видеорегистратора, которую прислали очевидцы, понятно, что грузовик на скорости заехал на кольцо. Из-за этого кузов автомобиля начало заносить. КамАЗ завалился на правый бок, а весь груз с шумом высыпался на проезжую часть.

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС. Полицейским пришлось временно изменить схему движения, чтобы устранить затор.

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