«Я услышала истошный вопль»: в Новосибирске больного йорка бросили умирать в яме на улице

В Новосибирске девочку-йорка бросили умирать в яме на улице. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Ужасающей историей поделилась жительница Новосибирска. Она нашла на улице больную, измождённую собаку. По словам сибирячки, несчастное животное выкинули умирать.

– Вчера ночью в Ленинском районе по адресу Пермитина, 8 под окном я услышала истошный стон. С дочкой вышли на улицу и нашли в яме под кустами вот эту девочку, – рассказала женщина в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам сибирячки, она отнесла собаку в ближайшую ветклинику. Врачи диагностировали у нее огромные опухоли.

– Лечить просто нет смысла, малышка при смерти. Чтобы не мучить – усыпили, – добавила женщина.

Сибирячка уверена, хозяев собаки нужно найти и наказать за нечеловеческую жестокость:

– В сильнейший ливень и град собачку бросили в яму умирать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber