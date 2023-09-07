«Я услышала истошный вопль»: в Новосибирске больного йорка бросили умирать в яме на улице

В Новосибирске девочку-йорка бросили умирать в яме на улице. Фото: "Инцидент Новосибирск".
Ужасающей историей поделилась жительница Новосибирска. Она нашла на улице больную, измождённую собаку. По словам сибирячки, несчастное животное выкинули умирать.
– Вчера ночью в Ленинском районе по адресу Пермитина, 8 под окном я услышала истошный стон. С дочкой вышли на улицу и нашли в яме под кустами вот эту девочку, – рассказала женщина в группе «Инцидент Новосибирск».
По словам сибирячки, она отнесла собаку в ближайшую ветклинику. Врачи диагностировали у нее огромные опухоли.
– Лечить просто нет смысла, малышка при смерти. Чтобы не мучить – усыпили, – добавила женщина.
Сибирячка уверена, хозяев собаки нужно найти и наказать за нечеловеческую жестокость:
– В сильнейший ливень и град собачку бросили в яму умирать.
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