Новосибирца будут судить из-за долга по алиментам в 175 тысяч рублей

Житель Чановского района Новосибирской области предстанет перед судом за неуплату алиментов. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Чановского района Новосибирской области предстанет перед судом за неуплату алиментов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался 27-летний местный житель. Молодой человек обязан был переводить деньги на содержание несовершеннолетнего сына. Речь идет о сумме в размере 1/4 всех видов его заработка и иного дохода с марта 2021 года.

Но сибиряк умышленно не выплачивал алименты. В августе 2023 года в отношении него возбудили уголовное дело по части первой статьи 157 УК РФ – «Неуплата средств на содержание детей».

− Общая сумма задолженности родителя по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына составила свыше 175 тысяч рублей, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело направили в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.

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