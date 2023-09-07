Новосибирца будут судить из-за долга по алиментам в 175 тысяч рублей

Житель Чановского района Новосибирской области предстанет перед судом за неуплату алиментов.
Фото: Даниил ОПАРИН
Житель Чановского района Новосибирской области предстанет перед судом за неуплату алиментов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
На скамье подсудимых оказался 27-летний местный житель. Молодой человек обязан был переводить деньги на содержание несовершеннолетнего сына. Речь идет о сумме в размере 1/4 всех видов его заработка и иного дохода с марта 2021 года.
Но сибиряк умышленно не выплачивал алименты. В августе 2023 года в отношении него возбудили уголовное дело по части первой статьи 157 УК РФ – «Неуплата средств на содержание детей».
− Общая сумма задолженности родителя по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына составила свыше 175 тысяч рублей, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Уголовное дело направили в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер