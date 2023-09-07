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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:03

Новосибирца будут судить из-за долга по алиментам в 175 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Анастасия ХРОМЫХ
Житель Чановского района Новосибирской области предстанет перед судом за неуплату алиментов.

Житель Чановского района Новосибирской области предстанет перед судом за неуплату алиментов.

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Чановского района Новосибирской области предстанет перед судом за неуплату алиментов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался 27-летний местный житель. Молодой человек обязан был переводить деньги на содержание несовершеннолетнего сына. Речь идет о сумме в размере 1/4 всех видов его заработка и иного дохода с марта 2021 года.

Но сибиряк умышленно не выплачивал алименты. В августе 2023 года в отношении него возбудили уголовное дело по части первой статьи 157 УК РФ – «Неуплата средств на содержание детей».

− Общая сумма задолженности родителя по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына составила свыше 175 тысяч рублей, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело направили в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.

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