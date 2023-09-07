Почти 11 тысяч новосибирцев каждый день ездят на троллейбусе № 29. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На маршрут № 29 в Новосибирске вышли 20 новых троллейбусов автономного хода. Они ездят от остановки «Ул. Александра Чистякова» до ЖК «Новомарусино». Ежедневно троллейбусами пользуются примерно 11 тысяч пассажиров.

По словам мэра Анатолия Локтя, 29 маршрут очень важен для левобережья города. Благодаря ему решается транспортная проблема для тех горожан, которые живут в отдаленных районах Новосибирска. Для того, чтобы проверить, как работает новый транспорт, мэр Анатолий Локоть лично проехал на нем.

– Отмечу, что в рабочее время троллейбус заполнен, а график движения соблюдается, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Напомню, что на этом маршруте запланировано 24 троллейбуса, пока работают 20, и всего до конца года мы должны получить 120 машин, которые сразу выйдут на дороги Новосибирска.

Известно, что запустили обновленный троллейбусный маршрут с 1 сентября. Протяженность пути равна 19 километров. Семь из них троллейбус едет в автономном режиме. В час-пик интервал прибытия троллейбуса составляет 8 минут, а в межпиковый период – 12 минут.

В троллейбусе есть информационное табло, терминалы для оплаты, также он оборудован аудиооповещением. На дверях транспорта установили кнопки адресного открывания дверей. В холода они позволяют открывать только одну из дверей. Пока на новом маршруте работают консультанты. Они помогают новосибирцам входить в салон, а также оплачивать проезд.

Как рассказал директор МКП «Горэлектротранспорт» Константин Прокин, маршрут № 29 очень востребован. С изменением формата работы пассажиропоток вырос практически в 4 раза.

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