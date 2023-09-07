Умер Анатолий Зяблов - основатель Хилокского рынка в Новосибирске

В Новосибирске скончался основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске скончался основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил председатель общественной организации «Союз поддержки и развития оптовых и розничных рынков НСО» Алексей Александров.

− Это первый человек, который создал предприятие, аналогичного которому нет за Уралом по большому счету. В 2021 году рынок стал лучшим предприятием оптовой торговли в России, − отметил Алексей Алексеевич. – К сожалению, Анатолия Борисовича довела недобросовестная конкуренция. Он до последнего отстаивал честь своего предприятия. Но организованная травля не прошла для него стороной… Сердце не выдержало.

Председатель общественной организации «Союз поддержки и развития оптовых и розничных рынков НСО» подчеркнул, что Анатолий Зяблов внес огромный вклад в экономику региона.

− Уверен, что его дело будет продолжаться с еще большим усердием и поступательным развитием! Ведь польза предприятия для города и области огромна, − добавил Алексей Александров.

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